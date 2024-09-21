الزمالك بالزي الأسود أمام الأهلى في السوبر الإفريقى

قرر جهاز الكرة بنادي الزمالك أن يرتدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم الزي الأسود الكامل القادم من شركه zat القطرية الراعية للفريق في مباراة القمة أمام الأهلى في نهائى السوبر الإفريقى المقرر باستاد أرينا بالمملكه العربيه السعوديه الجمعه المقبل.

وذكرت مصادر أن السبب أن المباراة هى مباراة المنافس التقليدي وسيرتدى شورت أبيض وهو ما سيجعل الزمالك يرتدي لونا مخالفا.

من ناحية أخرى يترأس الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستسافر إلى السعودية، استعداداً لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي التي ستقام على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على فريق الشباب بالنادي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب النادي في إطار استعدادات الأبيض للقاء السوبر الأفريقي أمام الأهلي.