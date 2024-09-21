أبرز المعلومات عن محطة الصب الجاف النظيف (شاهد)

كشف الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق والمطارات جامعة عين شمس، أبرز المعلومات عن مشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة، ضمن مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بالموانئ المصرية.

مشروع محطة الصب الجاف النظيف

وأضاف مهدي خلال لقائه مع رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» والمذاع على قناة صدى البلد قائلًا: «مشروع محطة الصب الجاف النظيف يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول وتخزين الحبوب والغلال بميناء الدخيلة، ويستهدف تداول من 6 لـ7 ملايين طن سنويا».

تطوير وإنشاء موانئ

وأوضح حسن مهدي، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لتطوير وإنشاء موانئ بحرية، لافتًا إلى أن المشروع يشمل إنشاء رصيف بطول 1150 مترا، وعمق من 16 إلى 19 مترا، وظهير خلفى يصل لنحو 300 ألف متر مربع.

وتابع: إنشاء المحطة، يأتي في اطار خطة تطوير كافة الموانئ المصرية، لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.