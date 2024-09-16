الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

نشوب حريق في ميناء أسدود

اندلاع حريق
اندلاع حريق

نشب حريق ضخم في أحد المباني في ميناء أسدود يوم الاثنين، نتيجة احتراق حزام مطاطي يستخدم لنقل الفوسفات داخل أحد المستودعات، ولم تنجح طواقم الإطفاء في السيطرة على الحريق حتى الآن، وفقًا لما أعلنته وكالة "روسيا اليوم".

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وأضافت سلطة الإطفاء والإنقاذ في بيان، أن طواقمها تعمل على إخماد حريق ضخم في ميناء أسدود اندلع نتيجة “احتراق حزام مطاطي لنقل الفوسفات داخل مبنى الفرز والتخزين”.
وذكرت، أن الطواقم لم تتمكن حتى هذه اللحظة من السيطرة على الحريق. وقالت إن أعمدة دخان كثيفة تتصاعد في المنطقة وطواقم إضافية في طريقها إلى الموقع، وأوضحت أنه "لا توجد معلومات عن إصابات في الموقع حتى الآن".

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