نشوب حريق في ميناء أسدود

نشب حريق ضخم في أحد المباني في ميناء أسدود يوم الاثنين، نتيجة احتراق حزام مطاطي يستخدم لنقل الفوسفات داخل أحد المستودعات، ولم تنجح طواقم الإطفاء في السيطرة على الحريق حتى الآن، وفقًا لما أعلنته وكالة "روسيا اليوم".



وأضافت سلطة الإطفاء والإنقاذ في بيان، أن طواقمها تعمل على إخماد حريق ضخم في ميناء أسدود اندلع نتيجة “احتراق حزام مطاطي لنقل الفوسفات داخل مبنى الفرز والتخزين”.

وذكرت، أن الطواقم لم تتمكن حتى هذه اللحظة من السيطرة على الحريق. وقالت إن أعمدة دخان كثيفة تتصاعد في المنطقة وطواقم إضافية في طريقها إلى الموقع، وأوضحت أنه "لا توجد معلومات عن إصابات في الموقع حتى الآن".