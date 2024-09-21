ميناء سفاجا يستقبل 29 ألف طن ألومنيوم



أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (11) سفينة، وتم تداول (43000) طن بضائع عامة ومتنوعة و(784) شاحنة بضائع و(106) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (34000) طن بضائع عامة ومتنوعة و(443) شاحنة بضائع و(76) سيارة بينما شملت حركة الصادرات (9000) طن بضائع عامة ومتنوعة و(341) شاحنة بضائع و(30) سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا البحري اليوم لاستقبال السفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس و السفينة CORN وعلى متنها 29 ألف طن المونيوم قادمة من اندونيسيا و استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل ودليلة وغادرت الميناء السفينة بوسيدون اكسبريس، و شهد ميناء نويبع البحري تداول 4800 طن بضائع عامةومتنوعة و384 شاحنة بضائع من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهي كوين نفرتيتي، أور، آيلة وبريدج.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1321 راكبا بموانيها.



وحققت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تداول 630 ألف طن بضائع عامة بمواني الهيئة خلال شهر يونيه الماضي بنسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 420 ألف طن بنسبة زيادة 73% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2023 كما حققت زيادة بنسبة 50% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 210 ألف طن، حيث شهد ميناء سفاجا تداول 448 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 38% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 176 ألف طن وصادر 272 ألف طن

التصدير

شهد ميناء نويبع تداول 70ألف طن بضائع بنسبة زيادة 53% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 10 آلاف طن وصادر60 ألف طن بضائع، واستقبل ميناء الزيتيات 23 ألف طن بروبلين وسولار، بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 42 ألف طن فوسفات، كما شهد ميناء السويس تداول 47 ألف طن بنسبة زيادة 203% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 1000طن وصادر 46 ألف طن بضائع.



وقال اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة، إن زيادة طاقة تداول البضائع وزيادة الصادرات جاءت نتيجة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وأعمال التطوير التي شهدتها الموانئ، كما أشار إلى أهمية الشراكات الجادة بين الدولة والقطاع الخاص في استغلال البنية التحتية الحالية لتطوير وصيانة الأرصفة والوحدات البحرية، وإنشاء خطوط ملاحية تخدم طموحات مصر بإنشاء أسطول يخدم أهداف الدولة في

وأضاف أن الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة على مدى السنوات الماضية أسفرت عن تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات، والتي تهدف جميعها إلى تنمية الصادرات وتأهيل البنية التحتية في مصر.