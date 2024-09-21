اشتعال الحرائق بمناطق زراعية في جنوب لبنان جراء استهدافها من الاحتلال

اشتعلت الحرائق بمناطق زراعية في جنوب لبنان جراء استهدافها من قبل طيران الاحتلال، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل نقلا عن مراسلها.

وفي إطار آخر، قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أن الوضع الأمني في بلاده خطير ودقيق جدا، مشددا على ضرورة المتابعة الحثيثة من قبل كل الأجهزة الأمنية للعمليات التي تحدث في محيط بيروت والتي تتزامن مع عمليات كبيرة تتم في الجنوب اللبناني.

وأضاف مولوي - في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الداخلي المركزي اليوم السبت - "مطلوب من القوى الأمنية والعسكرية المتابعة وبشكل حثيث لأي تحرك مشبوه يمكن أن يثير الريبة وذلك لمحاولة تفادي أي خروقات أو أي اعتداءات على الأحياء السكنية في بيروت وضواحيها".

وأضاف مولوي: "أنه من المهم أن نكون كلنا يد واحدة وعلى أهبة الاستعداد لمواجهة الجرائم التي يتعرض لها لبنان ووصفها العالم كله بالوحشية ، لذلك أؤكد باسم كل أعضاء مجلس الأمن المركزي أن الوضع في الجنوب وفي لبنان كله دقيق".

وأوضح أن لبنان اليوم يمر بمرحلة مصيرية لذلك يجب أن نتحلى بالوعي العالي والاستعداد واليقظة والتضامن، وتابع: "خلال الأيام والأسابيع والشهور الأخيرة سقط عدد كبير من الشهداء المدنيين الأبرياء من أطفال ونساء وغيرهم نتيجة عمليات أمنية واستهدافات من قبل العدو الإسرائيلي، وهذا ما يجعلنا نكثف من جهودنا الاستعلامية والأمنية على الأرض ونتابع كل الأمور التي يمكن أن تؤدي في تلك الظروف الصعبة إلى إحداث أي انفلات أو خرق أمني بالداخل أو إحداث أي خلل بالتماسك الأمني".

إسرائيل تغلق المجال الجوي قرب الحدود اللبنانية وسط توترات مع حزب الله





ومن جانبه، أعلنت السلطات الإسرائيلية إغلاق المجال الجوي من مدينة الخضيرة في حيفا وحتى الحدود اللبنانية باتجاه الشمال، اعتبارًا من اليوم السبت، ولمدة يوم كامل، وسط تصاعد التوترات مع حزب الله .

وذكرت السلطات الإسرائيلية - حسبما ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية - أنه " بسبب التوترات الأمنية، تم إغلاق جميع البنى التحتية في المجال الجوي الداخلي أمام جميع أنواع الطائرات" لتسهيل عمليات القوات الجوية .

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار يأتي على خلفية إطلاق حزب الله المسيرات وشنه هجمات صاروخية على إسرائيل وسلسلة الاغتيالات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت كبار مسؤوليه.

قاضي قضاة فلسطين: لن يكون هناك سلام في العالم ما دامت فلسطين ترزح تحت نير الاحتلال

قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، إن السلام لا يمكن أن يتحقق إذا ظلت بعض القوى تستخدم البطش والعدوان ضد الشعوب والدول، ولن يكون هناك سلام في العالم ما دامت فلسطين ترزح تحت نير الاحتلال.



