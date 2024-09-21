استشهاد سوري في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

استشهد مواطن سوري، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت على أطراف بلدة "الناقورة" جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في منطقة "حامول" عند أطراف بلدة "الناقورة"؛ ما أدى إلى استشهاد من كان يقودها، وهو سوري الجنسية.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم استشهاد مواطن سوري جراء الغارة الإسرائيلية على منطقة "حامول.

ومن جهة أخرى.. حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي، اليوم، في أجواء عرمون وخلدة وبشامون بجنوب لبنان.

وزير الخارجية الإيراني: "إسرائيل" لن تحقق أهدافها في زيادة التوتر.. لكنها ستحاسب على جرائمها

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إسرائيل لن تحقق أهدافها المتمثلة في زيادة التوتر والحرب، لكنها ستحاسب على جرائمها.

وقال "عراقجي" - في تصريحات للصحفيين أوردتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم السبت "لم تحقق إسرائيل أياً من الأهداف التي حددتها بعد عام من الحرب والقتل الوحشي لأهل غزة وقد وضع هذا الأمر إسرائيل في موقف خطير في المنطقة وجعله مستعد لارتكاب أي جريمة وإشعال النار والحرب في المنطقة من أجل إنقاذ نفسه من الوضع الحالي".

وأضاف أن "دول المنطقة وإيران تعاملت دائما مع هذه القضايا بيقظة،ونحن نراقب بعناية وننظم سياساتنا بعناية ومن المؤكد أن الكیان الإسرائيلي لن يحقق أهدافه المتمثلة في زيادة التوتر والحرب، لكنه سیحاسب على جرائمه " .

وأشار "عراقجي"، الذي وصل إلى نيويورك مساء أمس الجمعة على رأس وفد للمشاركة في أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام تنعقد في ظل الظروف الملتهبة التي تشهدها منطقة غرب آسيا، حيث تواجه المنطقة يوميا توترات متزايدة وأعمال إرهابية وإجرامية تقوم بها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية ولبنان.

وتابع: "الموضوع الأهم في اجتماعاتنا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هو مناقشة التوتر المتزايد والأعمال الإجرامية التي تقوم بها إسرائيل والتي يجب على المجتمع الدولي مواجهتها.