تفاصيل الاجتماع الفنى للبطولة العربية لكرة السلة بالاسكندرية

أعلن الكاتب الصحفى عبد القادر ابراهيم رئيس اللجنة الاعلامية للبطولة العربية لكرة السلة رقم “٣٦” اجراءات البطولة المقرر إقامتها بالاسكندرية خلال الفترة من “١-١٢” أكتوبر ٢٠٢٤ والتى يستضيفها نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى

واكد على ان الاجتماع الفنى للبطولة سيكون يوم ٣٠ سبتمبر الجارى بأحد الفنادق الكبرى بالاسكندرية فى حضور الكابتن حازم الرجال مدير البطولة وامين صندوق نادى الاتحاد السكندرى

وشدد رئيس اللجنة الاعلامية على ضرورة الالتزام خلال فترة البطولة بالاجراءات الاعلامية المتبعة من خلال قناة دبى والنيل للرياضة المصرية

يذكر ان البطولة ستقام بصالة الدكتور كمال شلبى بنادى الاتحاد وصالة برج العرب وصالة مبارك بسموحة

ويشارك من مصر ٣ فرق هم الاتحاد السكندرى وسبورتنج وسموحة