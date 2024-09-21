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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

اليوم.. تشيلسي يحل ضيفًا على وست هام في مواجهة مرتقبة بالدوري الإنجليزي

تشيلسي ووست هام
تشيلسي ووست هام

يستعد فريق تشيلسي لمواجهة وست هام يونايتد، اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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تشكيل تشيلسي المتوقع أمام وست هام يونايتد

يدخل "البلوز" اللقاء محتلًا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما حقق انتصارين وتعادل في مباراة وخسر أخرى.

 في المقابل، يحتل وست هام المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط، بعد فوزه في مباراة واحدة وتعادله في أخرى، فيما تلقى الهزيمة في لقاءين.

موعد مباراة تشيلسي ووست هام

وتنطلق صافرة مباراة تشيلسي ووست هام في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ووست هام

من المقرر أن تُبث المباراة مباشرة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 وستُعرض المباراة تحديدًا على قناة bein Sports 1HD، مع التعليق الصوتي للمعلق العماني عامر الخوذيري.

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