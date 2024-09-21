يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي لمواجهة قوية أمام وست هام يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2024/2025.



ويبحث النادي اللندني عن الفوز خلال هذه المباراة، خاصة وأنه يسعى للتواجد في المنافسة على لقب المسابقة خلال الموسم الحالي بعد فشل الوصول للمربع الذهبي خلال الموسم الماضي.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام وست هام يونايتد

حراسة المرمى: إدواردو ميندي

الدفاع: جيمس – تياجو سيلفا – كيرت زوما – بين تشيلويل

الوسط: بوليسيتش – نجولو كانتي – ماسون ماونت- كاي هافرتز

الهجوم: تيمو فيرنر – كالوم هودسون

موعد مباراة وست هام يونايتد وتشيلسي والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق مباراة وست هام يونايتد وتشيلسي في تمام الثانية والنصف من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب الشواكيش.

فيما سيتم نقل مباراة وست هام يونايتد وتشيلسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث المسابقة خلال المواسم الماضية والموسم الحالي.

الجدير بالذكر أن تشيلسي يدخل مباراة وست هام يونايتد في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 22 نقطة، حيث عاني البلوز من هزيمتين متتاليتين أمام إيفرتون ثم وولفرهامبتون 1/صفر و2/1 على الترتيب، خلال الجولتين الماضيتين بالدوري.