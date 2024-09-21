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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

صلاح على رأس تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

يستعد فريق ليفربول لاستضافة بورنموث على ملعب آنفيلد اليوم في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى الريدز لتحقيق الانتصار بعد التعثر في الجولة الماضية.

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الليلة.. ليفربول يستضيف بورنموث من أجل العودة لسكة الانتصارات بالبريميرليج

 يدخل ليفربول اللقاء برصيد 9 نقاط في المركز الرابع، بفارق 3 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، بينما يحتل بورنموث المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام بورنموث:

- حراسة المرمى: كيليهر  
- خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون  
- خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر، سوبوسلاي  
- خط الهجوم: داروين نونيز، محمد صلاح، لويس دياز  

موعد المباراة والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 وستبث المباراة حصريًا عبر قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، وتحديدًا على قناة "beIN Sports 1HD"، مع تعليق المعلق الرياضي علي محمد علي.

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