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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الليلة.. ليفربول يستضيف بورنموث من أجل العودة لسكة الانتصارات بالبريميرليج

ليفربول
ليفربول

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره بورنموث، في مباراة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم السبت على ملعب "آنفيلد". 

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الريدز يتطلعون للعودة إلى المسار الصحيح بعد الهزيمة أمام نوتنجهام

ويسعى ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، إلى تحقيق فوز جديد بعد تعثره في الجولة الماضية أمام نوتنجهام فورست بهدف نظيف.

يدخل ليفربول اللقاء محتلاً المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، حيث حقق الفريق ثلاثة انتصارات متتالية في الجولات الأولى، قبل أن يسقط أمام نوتنجهام في المباراة السابقة.

 ويتطلع الريدز إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للعودة إلى سكة الانتصارات وتعزيز موقفه في المنافسة على صدارة الدوري.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 وستبث المباراة حصريًا عبر قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، وتحديدًا على قناة "beIN Sports 1HD"، مع تعليق المعلق الرياضي علي محمد علي.

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