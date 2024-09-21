موعد مباراة الهلال واتحاد جدة في الدوري السعودي

يترقب عشاق كرة القدم السعودية مباراة قوية تجمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام نظيره اتحاد جدة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2024/2025.



ويبحث الهلال عن تحقيق الفوز لمواصلة الانطلاقة القوية من أجل المناقسة على لقب البطولة، بعدما نجح في تحقيقه الموسم المنصرم.

في المقابل، يأمل اتحاد جدة في الفوز لإعادة الفريق مرة أخرى للمنافسة بعد المرحلة الصعبة التي عانى بسببها العميد خلال الموسم الماضي.

موعد مباراة الهلال واتحاد جدة والقنوات الناقلة

تنطلق مواجهة الهلال أمام نظيره اتحاد جدة في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب "المملكة آرينا".

تُنقل مباراة الهلال أمام اتحاد جدة عبر شبكة قنوات "ssc" السعودية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة الدوري السعودي خلال المواسم الماضية والموسم الحالي.