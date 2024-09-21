"الدور الأمثل للعلاج الطبيعى لمرضى العناية المركزة" يوم علمى بالفيوم

نظم مجلس إدارة نقابة العلاج الطبيعى بالفيوم يوما علميا جديدا تحت عنوان " الدور الأمثل للعلاج الطبيعى لمرضى العناية المركزة "، وذلك بمقر نقابة العلاج الطبيعى بالفيوم وذلك تحت رعاية الدكتور احمد السيد فرج نقيب العلاج الطبيعى بالفيوم والدكتورسامى سعد نقيب عام أطباء العلاج الطبيعى .

وقال الدكتور احمد السيد فرج إن النقابة حريصة على تدريب الخريجىن وأطباء العلاج الطبيعى من أعضاء النقابة وذلك لاطلاعهم على الاجدد والاحدث فى كل فروع طب العلاج الطبيعى فضلا عن تنمية مهارات الزملاء. على ضوء التعليم المستمر والذى تضطلع به اللجنة العلمية داخل النقابة والتى تترأسه الدكتورة أمينة شعبان’ممايعود بالايجاب على الخدمة الصحية المقدمة للمريض. .

ويهدف هذا اليوم تعليم الطبيب تقليل مدة مكوث المريض فى غرفة العناية المركزة وان النقابة تحرص على تعليم الأطباء الاخصائيين هذا التعامل بغرفة العناية المركزة من خلال محاضرات من أساتذة الجامعات المختلفة .

واضاف نقيب اطباء العلاج الطبيعى بالفيوم بأن مجلس النقابة حريص أن يعقد يوم علمى شهريا فى كافة الموضوعات المختلفة لطب العلاج الطبيعى .وكذلك عقد لقاءات اجتماعية مع الاعضاء من خلال اللجنة الاجتماعية .وانه يتم الإعداد لمؤتمر هام فى شهر نوفمبر القادم .

تحديث المعلومات …

وأشار الدكتور فرج الشيمى امين عام النقابة بأنه فى إطار وضع مجلس إدارة النقابة أهمية تنمية وتحديث المعلومات بصفة مستمرة لطبيب العلاج الطبيعى وعضو النقابة فيتم التجهيز الان لدورات تدريبية للأطباء لوضع أمامهم دائما المستجدات وأحدث ماتوصل إليه طب العلاج الطبيعى .

وأضاف الدكتور رامى منير أمين صندوق النقابة بأن مجلس إدارة النقابة يوفر كافة أوجه سبل الدعم لأعضاء النقابة للنهوض بالمهنة ورفع الشق الفنى للأطباء بشكل مستمر وهو مايوفر رعاية طيبة متميزة للمريض.

واكدت الدكتورة أمينة شعبان عضو مجلس الإدارة ومقررة اللجنة العلمية، أن هناك نشاط علمى يتم تنفيذه بشكل منتظم سواء ايام علمية أو ورش عمل أو التجهيز لدورات ومؤتمرات وذلك بعد موافقة مجلس إدارة النقابة وبالتنسيق التام مع الدكتور سامى سعد النقيب العام لأطباء العلاج الطبيعى.

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