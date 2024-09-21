عاجل
حزب الله ينعى إبراهيم عقيل ويؤكد: كانت القدس دائمًا في قلبه حزب الله ينفذ 16 عملية عسكرية ضد جيش الاحتلال الجمعة
السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

موعد مباراة ليفربول وبورنموث بالدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول

يستعد عشاق كرة القدم الإنجليزية لمشاهدة مباراة قوية تجمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بنظيره بورنموث، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2024/2025.

txt

فحوصات طبيه للاعبى الزمالك بأمر الكاف قبل السوبر


وكان ليفربول قد تلقى خسارة مفاجئة من نوتينجهام فورست بهدف، وسط أداء مخيب للآمال من قبل لاعبي الريدز.
ويأمل آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، في تحقيق الفوز على نظيره بورنموث، خاصة وأن جماهير الريدز ترغب في المنافسة على لقب البريميرليج لهذا الموسم.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث بالبريميرليج

تنطلق صافرة حكم مواجهة ليفربول أمام بورنموث في تمام الخامسة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب أنفيلد معقل الريدز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث

تُنقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية في المنطقة العربية والشرق الأوسط، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة سنوات.

مواد متعلقة

مدرب الشرطة الكيني يعلق على الهزيمة من الزمالك

النصر بفوز على الاتفاق بثلاثية في الدوري السعودي
الجريدة الورقية