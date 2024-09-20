فحوصات طبيه للاعبى الزمالك بأمر الكاف قبل السوبر

يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفحوصات طبية غداً السبت بناء على طلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها يوم 27 سبتمبر الجاري في المملكة العربية السعودية .

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين الأساسيين راحة من التدريبات غداً بعد خوض مباراة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيخوض اللاعبون البدلاء والمستبعدون مباراة ودية غداً أمام فريق الشباب مواليد 2005 على ملعب النادي لتجهيزهم للفترة المقبلة.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، بعد الفوز على الشرطة الكيني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في إياب دور الـ32 للبطولة، وكان الزمالك سبق وفاز في لقاء الذهاب الذي أقيم في كينيا بهدف دون رد.