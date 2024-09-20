جالانت: سنواصل عملياتنا ضد حزب الله حتى تحقيق هدفنا

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أنه انتهى من تقييم الوضع مع رئيس الأركان وكبار مسؤولي الجيش في ضوء التطورات على الحدود الشمالية، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وتابع جالانت أنه :"سنواصل عملياتنا ضد حزب الله وسيستمر تسلسل الإجراءات في المرحلة الجديدة حتى تحقيق هدفنا والعودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم".

وفي سياق متصل، ذكر مصدر أمني لوسائل إعلام عربية ، اليوم ، أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت كانت موجهة ضد مسؤولين أمنيين وعسكريين في حزب الله، ومن بينهم إبراهيم عقيل، رئيس دائرة العمليات في الحزب. وأكد المصدر أن عقيل كان أحد الأهداف البارزة في هذه الضربة.

وتأتي هذه الغارة بعد تقارير سابقة حول مقتل عقيل، المعروف بدوره المهم في قيادة "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله، والتي تُعد وحدة النخبة في الحزب. عقيل كان مطلوبًا من الولايات المتحدة ولبنان لتورطه في عمليات سابقة، ويُعتبر من الشخصيات الرئيسية في التخطيط والتنفيذ العسكري لحزب الله.

ويأتي الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية ضمن سلسلة من الغارات التي تنفذها إسرائيل ضد أهداف لحزب الله في لبنان، وسط تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وتحذيرات دولية من احتمالات اندلاع حرب واسعة في المنطقة.

نتنياهو يؤجل زيارته إلى الأمم المتحدة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط

ومن جانبه قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تأجيل زيارته إلى نيويورك للتحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط.

وذكر موقع "واينت" العبري أن نتنياهو قرر تأجيل الزيارة ليوم واحد، حيث كان من المقرر أن يتوجه إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، لكنه سيصل الآن يوم الأربعاء لإلقاء خطابه أمام الجمعية العامة.

كما أشار الموقع إلى أن مكتب رئيس الوزراء يناقش إمكانية تقليص مدة الزيارة ليعود إلى إسرائيل يوم السبت، في ظل التوترات المتزايدة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وتصاعد العمليات العسكرية.

ويأتي هذا التأجيل في وقت تتزايد فيه المخاوف من تصعيد شامل بين إسرائيل و"حزب الله"، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على بيروت، مما يعزز المخاوف من اندلاع مواجهة واسعة النطاق.



