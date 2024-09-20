حسام موافي يكشف أعراض وأسباب "الزُّغطة" (فيديو)

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أسباب وأعراض الزغطة، قائلا: "متلازمة الزغطة قد تكون فتقا في الحجاب الحاجز أو ضيقا في الشريان التاجي، أو حالة نفسية، وهي تحتاج فقط المتابعة مع طبيب باطنة.

الكبد هو العضو المسئول عن إخراج الصفرا من الدم

وأضاف حسام موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن مرض “الصفرا”أن الصفرا أحد منتجات خلية حمراء عمرها انتهى، مشيرا إلى أن الكبد هو العضو المسئول عن إخراج الصفرا من الدم.

وأردف حسام موافي: “الكبد يلتقط مرض الصفرا من على سطح الخلية، ثم يحولها إلى نوع جديد، ويضخها في القنوات المرارية، لتخرج في البراز”.

وتابع: "في حالة عدم التقاط الكبد للصفرا، لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أيام؛ تزداد نسبتها في الدم، ويطلق على هذه الحالة مرض «جلبرت»، وهذا لا يعد خطرا؛ لأن الكبد ليس خاملا، لكن وظيفته تتقلص لمدة بسيطة لا تؤثر على صحة الفرد، أما في حالة استمرار المشكلة؛ فيجب التوجه إلى الطبيب.