عاجل
حركة النجباء تنعي أبو حيدر الخفاجي المستشار الأمني لحزب الله
الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

حسام موافي يكشف أعراض وأسباب "الزُّغطة" (فيديو)

الدكتور حسام موافي،
الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أسباب وأعراض الزغطة، قائلا: "متلازمة الزغطة قد تكون فتقا في الحجاب الحاجز أو ضيقا في الشريان التاجي، أو حالة نفسية، وهي تحتاج فقط المتابعة مع طبيب باطنة.

txt

حسام موافي يكشف سبب حدوث إسهال للطلاب في بداية العام الدراسي.. فيديو

txt

حسام موافي يكشف عن موقف أنقذ حياته (فيديو)

 الكبد هو العضو المسئول عن إخراج الصفرا من الدم

وأضاف حسام موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن مرض “الصفرا”أن الصفرا أحد منتجات خلية حمراء عمرها انتهى، مشيرا إلى أن الكبد هو العضو المسئول عن إخراج الصفرا من الدم.

وأردف حسام موافي: “الكبد يلتقط مرض الصفرا من على سطح الخلية، ثم يحولها إلى نوع جديد، ويضخها في القنوات المرارية، لتخرج في البراز”.

وتابع: "في حالة عدم التقاط الكبد للصفرا، لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أيام؛ تزداد نسبتها في الدم، ويطلق على هذه الحالة مرض «جلبرت»، وهذا لا يعد خطرا؛ لأن الكبد ليس خاملا، لكن وظيفته تتقلص لمدة بسيطة لا تؤثر على صحة الفرد، أما في حالة استمرار المشكلة؛ فيجب التوجه إلى الطبيب.

 

 

الجريدة الورقية