حسام موافي يكشف سبب حدوث إسهال للطلاب في بداية العام الدراسي.. فيديو

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من حالات يعاني منها البعض خاصة الطلاب، مردفًا: «داخلين على المدارس وفي طلاب كتير هيعانوا من الإسهال».

وأضاف حسام موافي خلال تقديمه «رب زدني علما»، والمذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: «حالات الإسهال التي يعاني منها الطلاب تسمى إسهال اعتيادي، بسبب رفض الطلاب دخول الحمامات التي تواجد في المدارس لأي سبب، ومع تكرار هذا الأمر أكثر من مرة لا يشعر الطلاب بالحاجة لدخول الحمام».

وتابع: «دخول الحمام في وقت ثابت أمر ضروري لتجنب الدخول في دومات نحن في غنى عنها، معظم الحالات التي يعاني منها الطلاب هي إسهال اعتيادي».

ووجه، نصائح لطلاب الثانوية العامة قائلا: مجهود المذاكرة 80% وهو الدور الأكبر للحصول على مجموع، لافتا إلى أنه لا فرق بين مدرسة وأخرى في مراحل التعليم.

وقال إن الدروس الخصوصية على أيامي في الثانوية كانت «عار»؛ لأن التعليم كان مختلف تماما عن الآن.

وردا على ضرب والد إحدى الطالبات، استكمل حسام موافي: ضرب الأب لأبنائه أمر عادي، ولو زوجك اللي ضربك اطلبي الطلاق، ولكن حذاري أن يمد أب يده على أبنائه؛ حتى لا يتعرضون لأزمات نفسية تدمر مستقبلهم.

واختتم: يجب أن يكون الأب حنين على أولاده وخاصة البنات، فلا غضب من ابن على أبيه ولا غلظة من أب على أبنائه.