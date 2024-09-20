للأمهات| روشتة تفوق الطلاب في المرحلة الابتدائية

قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، روشتة تفوق الطلاب في المرحلة الابتدائية حتى يستمر بالتفوق طوال سنوات الدراسة.

ولفت الخبير التربوي إلى أن الكثيرين يعتقدون بشكل خاطىء أن الطالب يمكن أن يتفوق في التعليم في المرحلة الثانوية دون أن يكون حريصا على الاستذكار طوال مراحل الدراسة السابقة، وبصفة خاصة المرحلة الابتدائية.

وأوضح الخبير التربوي أن ذلك يقتضي من أمهات الطلاب في المرحلة الابتدائية مراعاة عدة أمور لتأسيس الطلاب على التفوق.

نصائح التفوق في المرحلة الابتدائية