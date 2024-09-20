يوم ترفيهي لطلاب المدارس بالإسكندرية

أقامت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بالتنسيق مع كل من حي المنتزه أول، ومديرية التضامن الاجتماعي، والمجتمع المدني، يوما ترفيهيا لطلاب المدارس والأطفال على شاطئ محمود سعيد بمنطقة ميامي، وذلك ضمن مبادرة "بداية".

وجرى خلال اليوم الترفيهي توزيع هدايا مدرسية علي الأطفال والمتواجدين بالشاطئ بمناسبة بدء العام الدراسي، كما تم عمل ندوة توعية للأطفال بأهمية النظافة الشخصية، وغسيل الأيدي وتم مناقشة كيفية مساعدة الدولة فى تقليل التكدس فى الفصول الدراسية .

وفي سياق متصل، جرى أيضا استقبال فعالية رياضية ضمن "مهرجان شواطئ الإسكندرية" على شاطئ ابطال التحدي المجاني لذوي الهمم بمنطقة المندرة، بالتنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الشباب والرياضة.

كانت قد اطلقت وزارة السياحة والآثار، امس أولى فاعلياتها التي تنظمها في إطار مشاركتها في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تشمل المشروع القومى للتنمية البشرية الذي يخاطب المواطن المصري في جميع المراحل العمرية بكافة ربوع الجمهورية من خلال تقديم برامج موجهة لكل فئة عمرية طبقاً لاحتياجاتها بالتوازي مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية وأهداف التنمية المستدامة للمجتمع المصري.

و استهلت الوزارة هذه الفعاليات، بتنظيم جولة بالمتحف لمجموعة من الأطفال من طلبة المدارس من مختلف الأعمار، جولتهم، للترحيب بهم وتشجيعهم على زيارة المعالم الأثرية والسياحية في بلادهم مصر أم الدنيا والتعرف على تاريخها وحضارتها العريقة التي نفتخر بهما جميعاً.