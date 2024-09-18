الطريقة التيجانية ترفض صلاح الدين التيجاني.. تفاصيل الخلاف والصراع على الزعامة

تساءل الكثيرون عن شخصية صلاح الدين التيجاني، بعد أن ارتبط اسمه مؤخراً بتهمة التحرش التي وجهتها له فتاة تُدعى خديجة خالد.

وُلد الشيخ صلاح الدين أبوطالب التجاني في يونيو 1958 في منطقة السيدة زينب بالقاهرة، وهو أحد أبرز مشايخ الطريقة التجانية الصوفية، وله مؤلفات عديدة في العلوم الدينية والصوفية، وبدأ انتماءه للطريقة التجانية، لكنه انفصل عنها عام 2000 بسبب خلافات مع مؤسسها، ثم أسس الطريقة الصلاحية التجانية، التي تم الاعتراف بها من قبل المجلس الأعلى للطرق الصوفية، رغم رفض بعض مشيخة الطرق الصوفية لها.

موقف الطريقة التجانية الرسمية

أصدرت المشيخة التجانية في مصر بياناً يوضح موقفها من الأحداث الأخيرة، حيث أكدت براءتها من الشيخ صلاح الدين، واعتبرت سلوكياته غير مقبولة، مشيرةً إلى أنه لا يمثل الطريقة. وذكرت أن الطريقة التجانية تقوم على قواعد الشرع الشريف، وأن أي شخص يدعي خلاف ذلك لا يمت للصوفية بصلة.

تصريحات الشيخ طارق الرفاعي

من جهته، أكد الشيخ طارق الرفاعي، شيخ الطريقة الرفاعية وعضو المجلس الأعلى للصوفية، دعمه لموقف المشيخة التجانية، محذراً من خطورة الانسياق وراء الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالصوفية. وشدد على أن الطريقة التجانية معترف بها وأن أفكارها مستمدة من جوهر التصوف.

الاتهامات الموجهة لصلاح الدين التيجاني

تتهم خديجة خالد الشيخ صلاح الدين التيجاني بالتحرش، مشيرة إلى أنها تلقت رسائل تحتوي على محتوى غير لائق. كما ذكرت أنه كان يحاول التقريب بينها وبين ابنه للزواج، مما أدى إلى تعرضها لصدمات نفسية. وأعربت عن استيائها مما حدث، مؤكدة أنها ما زالت تعاني من آثار تلك التجربة.