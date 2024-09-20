برلماني يتضامن مع القومي للمرأة ضد صلاح التيجاني

أعلن النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب تضامنه مع المجلس القومي للمرأة فى التقدم ببلاغ للنائب العام ضد أحد شيوخ الطريقة التيجانية، إثر رصد مكتب شكاوى المرأة بالمجلس منشورًا لفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي، تسرد تفاصيل تعرضها لانتهاكات جنسية من المشكو في حقه، علاوة على رصد تقدم 3 فتيات بشكاوى مماثلة ضد نفس الشخص.



ووجه " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير للمجلس القومى للمرأة على ممارسة اختصاصاته بتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة، وإحالتها إلى جهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، فضلًا عن إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ضده لحماية الفتيات والسيدات والمجتمع بشكل عام من هذه الأفعال المشينة.

وأعلن اتفاقه التام مع تأكيد المجلس رفضه التام لأي شكل من أشكال العنف أو التمييز ضد المرأة أو الاستغلال لها تحت شعار الدين، مشددًا على أنه لن يتهاون في الدفاع عن المرأة ضد كل من تسول له نفسه المساس بحقوقها.

وناشد النائب السيد شمس الدين جميع الفتيات والسيدات بالتواصل مع مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة فى حالة التعرض لأى شكل من أشكال العنف والتمييز خاصة أن المكتب يقدم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات، ويستقبل الشكاوى والاستفسارات عبر الخط المختصر 15115 ومن خلال المقابلة الشخصية، أو عبر الواتساب على رقم 01007525600 أو من خلال الرسائل على صفحة المجلس بفيسبوك.



وكان منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة تُدعى خديجة تروي قصة تعرضها للتحرش على يد الشيخ صلاح الدين التيجاني، قد أثار جدلًا واسعًا.

وكتبت الفتاة فى منشور لها عبر فيسبوك: "إلى جميع أولئك الذين يتابعون صلاح الدين التيجاني من الأصدقاء إلى العائلة المقربة والعائلة الممتدة، كل ما يمكنني قوله هو حسبي الله ونعم الوكيل، ما زلت أتعافى من الصدمات التي سببها لي بشكل مباشر وغير مباشر".