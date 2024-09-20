الشباب والرياضة ومبادرة "رواد النيل" بالبنك المركزي تطلقان سلسلة من الندوات التعريفية

في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الانسان)

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب ومبادرة "رواد النيل" التابعة للبنك المركزي سلسلة من الندوات التعريفية عن خدمات "وحدات تطوير الأعمال"، والتي تم تأسيسها داخل مراكز الشباب.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن إنشاء وحدات تطوير الأعمال بمراكز الشباب يأتى في ضوء اهتمام الوزارة برواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، حيث أن هذه الوحدات تقدم خدمات تطوير الأعمال لتحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر، وتحويل الأفكار الابتكارية للشباب إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وتمكين الشباب الراغبين في تأسيس مشروعات خاصة من اختيار النشاط الذي يناسب إمكانياتهم، وتثقيفهم مالياً ومصرفياً، ومساندة البنوك وجهاز تنمية المشروعات في تحقيق أهدافها الرئيسية التي تتمثل في دعم وتمويل رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الجدير بالذكر أنه تحت مظلة مبادرة "رواد النيل" التابعة للبنك المركزي تم إنشاء عدد (13) وحدة تطوير أعمال بالهيئات الشبابية والرياضة بالتعاون مع جامعة النيل الأهلية وبنك التنمية الصناعية وبنك الإسكندرية وهي (مراكز التنمية الشبابية بالجزيرة والتجمع والشيخ زايد بالقاهرة الكبرى، ومركز شباب العظيمة بالأقصر، مركز شباب دماريس بالمنيا، مركز شباب حي السلام بأسيوط، مركز التعليم المدني بسوهاج، مركز التنمية الشبابية بقوسنا، مركز شباب محلة مرحوم بالغربية، مركز شباب الفشن ببنى سويف، مركز شباب دمياط الجديدة بدمياط، مركز شباب العاشر ببورسعيد، مركز شباب دمنهور بالبحيرة)، بالإضافة إلى تقديم خدمات تطوير الأعمال أونلاين بكافة المحافظات.



للحصول على خدمات تطوير الأعمال التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://forms.office.com/r/W5FC5SJ9JK