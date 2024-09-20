أسعار النفط ترتفع وبرنت يسجل 74.88 دولار للبرميل

شهدت أسعار النفط، ارتفاعا مع بداية تعاملات اليوم الجمعة، بعد خفض كبير لأسعار الفائدة الأميركية ليصعد خام برنت من أدنى مستوياته في نحو ثلاث سنوات، والذي سجله الأسبوع الماضي.

تحركات الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 1.23 دولار أو 1.67 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 74.88 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأميركي بواقع 1.04 دولار أو 1.47 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 71.95 دولارا للبرميل.

وخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أمس الأربعاء. وعادة ما يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على الطاقة لكن السوق استقبلت هذا الخفض على أنه علامة على شح في سوق العمل، مما قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.

وقال محللون في بنك (إيه.إن.زد) في مذكرة "بينما يشير خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس إلى وجود تحديات اقتصادية كبيرة قادمة، فإن المستثمرين المتشائمين لم يشعروا بالرضا بعد أن رفع المركزي الأميركي توقعاته متوسطة الأجل للأسعار".

وأبقى بنك إنجلترا اليوم الخميس على أسعار الفائدة دون تغيير عند خمسة بالمئة.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الصيني أن إنتاج مصافي النفط في الصين انخفض للشهر الخامس على التوالي في أغسطس.

كما تباطأ نمو الناتج الصناعي في الصين إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر الشهر الماضي، وواصلت مبيعات التجزئة وأسعار المساكن الجديدة تراجعها.

ويقول محللون في سيتي بنك إنهم يتوقعون عجزا في سوق النفط بنحو 0.4 مليون برميل يوميا لدعم أسعار خام برنت في نطاق 70 إلى 75 دولارا للبرميل خلال الربع القادم، لكن ذلك سيكون مؤقتا.