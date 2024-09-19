رويترز..هبوط أسعار النفط وسط مخاوف اقتصادية في أمريكا

عقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية

شهدت أسعار النفط اليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر، هبوطا في التداول الآسيوي، بعد أن أثار خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي “البنك المركزي الأمريكي”، مخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي بشكل أكبر من المتوقع .

ووفق لوكالة رويترز، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر 34 سنتًا أو 0.46٪ إلى 73.31 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أكتوبر إلى 70.49 دولارًا للبرميل، بانخفاض 42 سنتًا أو 0.59٪.

البنك المركزي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة بنسبة نصف نقطة

وكان خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة نصف نقطة مئوية أمس الأربعاء، يشير إلى أن الفيدرالي رأى تباطؤ سوق العمل، وبدا أن هذه الرؤية تفوق الدفعة التي يجلبها عادة خفض أسعار الفائدة إلى النشاط الاقتصادي.

وقال محللون في بنك إيه إن زد في مذكرة "في حين يشير خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى رياح اقتصادية معاكسة قاسية في المستقبل، فإن المستثمرين المتشائمين شعروا بعدم الرضا بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعاته متوسطة الأجل للأسعار".

كما واصل الطلب الضعيف الناجم عن تباطؤ الاقتصاد الصيني الضغط على السوق، وقال محلل السوق في IG توني سيكامور: "تغلبت مخاوف الطلب المستمرة من الصين على قرار الفيدرالي.

تباطأ إنتاج مصافي النفط في الصين

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء أن إنتاج مصافي النفط في الصين تباطأ للشهر الخامس في أغسطس، كما تباطأ نمو الناتج الصناعي في الصين إلى أدنى مستوى للشهر الخامس على التوالي في أغسطس الماضي، كما ضعفت مبيعات التجزئة وأسعار المنازل الجديدة.

ومع ذلك، قال محللون إن الطلب الصيني على النفط قد يرتفع بمقدار 300 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي في الربع الرابع بسبب تحسن عمليات التكرير المستقلة وبدء تشغيل مصفاة شاندونج يولونج البترولية الجديدة، مما يوفر بعض الدعم للطلب العالمي من النفط.

ووفقا لرويترز، كانت الأسواق تراقب الأحداث في الشرق الأوسط والتي تؤثر على سعر النفط، وذلك بعد انفجار أجهزة الاتصال اللاسلكي المستخدمة من قبل الجماعة اللبنانية المسلحة حزب الله أمس الأربعاء بعد انفجارات مماثلة لأجهزة البيجر في اليوم السابق.

ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون على الهجمات، لكن مصادر أمنية قالت إن وكالة المخابرات الإسرائيلية الموساد كانت مسؤولة عنها، مما زاد من مخاوف التصعيد في حرب إسرائيل المستمرة منذ 11 شهرًا في غزة.