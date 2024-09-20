طريقة عمل الشكشوكة لفطور صحي.. وجبة شهية وغنية بالعناصر الغذائية

تُعتبر الشكشوكة واحدة من الأطباق التقليدية الشهية التي تعكس غنى المطبخ العربي، وتُعد خيارًا مثاليًا لفطور صحي، وتحتوي الشكشوكة على مكونات مغذية مثل الطماطم والبيض، مما يجعلها وجبة متكاملة توفر الطاقة والعناصر الغذائية الضرورية، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل الشكشوكة بمكونات بسيطة لتحضير فطور لذيذ وصحي.





طريقة عمل الشكشوكة

المكونات:

1. 4 حبات طماطم ناضجة (مفرومة)

2. 2 حبة فلفل أخضر (مقطع)

3. 1 بصلة صغيرة (مفرومة)

4. 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

5. 4 بيضات

6. ملح وفلفل أسود (حسب الذوق)

7. رشة من الكمون (اختياري)

8. فص ثوم (مفروم) (اختياري)

9. بقدونس مفروم (للتزيين)





الخطوات:

1. تحضير المقلاة

سخن زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة.

2. سلق البصل والفلفل

أضف البصل والفلفل الأخضر إلى المقلاة وقلّب حتى يذبلوا.

3. إضافة الثوم

إذا كنت تستخدم الثوم، أضفه وقلّب لمدة دقيقة حتى يخرج عطره.

4. إضافة الطماطم

أضف الطماطم المفرومة إلى المقلاة، ثم أضف الملح والفلفل والكمون. اترك الخليط على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تتكون صلصة كثيفة.

5. تحضير البيض

اصنع فتحات صغيرة في الصلصة، ثم اكسر البيض واحدة تلو الأخرى في الفتحات.

6. الطهي

غطِّ المقلاة واترك البيض ينضج لمدة 5-7 دقائق حتى يتماسك البيض حسب الرغبة.

7.التقديم

رشّ البقدونس المفروم على الوجه وقدّم الشكشوكة مع خبز عربي أو توست.





تُعتبر الشكشوكة وجبة فطور مغذية ولذيذة تُعزز من صحة الجسم وتوفر الطاقة لبداية يوم مثمرة، بفضل مكوناتها الصحية وسهولة تحضيرها، يمكن للجميع الاستمتاع بها كجزء من نظام غذائي متوازن.