الداخلية تفتتح قسمى جوازات هيئة الاستثمار بالجيزة والإسكندرية

قامت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق بإفتتاح قسم جوازات فرعى خدمات الإستثمار بكلٍ من (السادس من أكتوبر- الإسكندرية) على النحو التالى: قسم جوازات هيئة الإستثمار بالسادس من أكتوبر: مقره مبنى الهيئة العامة للإستثمار بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وقسم جوازات هيئة الإستثمار بالإسكندرية: مقره مبنى الهيئة العامة للإستثمار بمنطقة العامرية بالإسكندرية.



ويختصابـ (الترخيص فى الإقامة للمستثمرين الأجانب وأسرهم –إصدار جوازات سفر المواطنين المتعاملين مع الهيئة والعاملين بها وأسرهم).



وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية للمواطنين والأجانب لضمان حصولهم على الخدمات فى سهولة ويسر.



يأني ذلك فى ضوء السياسة العامة التى تنتهجها الدولة لتشجيع الإستثمار بالبلاد من خلال دعم رجال الأعمال وشركات الإستثمار وتقديم خدمات مميزة للمستثمرين.. وإستمراراً للدور الهام الذى تقوم به وزارة الداخلية فى هذا الشأن.