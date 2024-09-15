الداخلية تكشف تفاصيل فيديو عقر كلب لطفل

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة قيام 3 أشخاص بترهيب طفل بكلب مما تسبب فى عقره بالجيزة، وتم القبض على مرتكبى الواقعة.

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أحد مقاطع الفيديو تم تداوله عبر موقع تواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن قيام 3 أشخاص بترهيب طفل بكلب مما تسبب فى عقره وإحداث إصابته.



وبالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة أوسيم بالجيزة بتاريخ 8 الجارى من عامل ونجله سن "15" - مقيمان في أوسيم بتضررهم من 3 "أحداث – أعمارهم " 15 ، 13 ، 12"- مقيمون بذات الدائرة وتهديد نجل الأول بكلب مما تسبب فى عقره وإحداث إصابته.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبى الواقعة فى حينه، وبصحبتهم الكلب المشار إليه.. وتولت النيابة العامة التحقيق، كما تم إيداع الكلب بأحد مراكز إنقاذ الحيوانات بالجيزة.