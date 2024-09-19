وزير البترول يبحث زيادة الإنتاج وتطوير الحقول مع مسؤولي آى بي آر العالمية

بحث المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع سام دابوس، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات لمجموعة آى بي آر العالمية للطاقة، موقف أعمال وأنشطة الشركة بمناطق الامتياز التابعة لها بالصحراء الغربية وخليج السويس، وخططها لزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز وتطوير الحقول المتقادمة.

حوافز الحكومة

وخلال اللقاء أشار بدوى إلى حزمة الحوافز الجديدة التى أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية والتى تستهدف تشجيع زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى، لافتاً إلى أن هذه الحوافز تتضمن آليات جديدة يرتبط تطبيقها بتحقيق زيادة في الإنتاج عن المعدلات الحالية، وكذلك زيادة أنشطة الحفر الاستكشافي والتنموي وعمليات الإنتاج.

وحث الوزير الشركة على استكمال عمليات الحفر والتنمية بمناطق الامتياز التابعة لها وخاصة منطقتي يدما/العلمين والفيوم، كما دعا الشركة لبحث التوسع في الأنشطة الاستكشافية والحصول على مناطق جديدة، في ضوء المزايدة العالمية الجديدة لعام 2024 التى تم الإعلان عنها مؤخراً للبحث عن الغاز الطبيعى والزيت الخام فى 12 قطاعًا بالبحر المتوسط ودلتا النيل، وتوافر مجموعة من الفرص الاستثمارية الإضافية في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول بالمناطق المفتوحة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG.

ومن جانبه أشار سام دابوس إلى التزام المجموعة خلال السنوات الماضية بتطوير حجم استثماراتها في مصر، وتنويع أنشطتها، وتطبيق أساليب فنية مستحدثة لزيادة حجم الاحتياطيات البترولية، مؤكداً على استمرار المجموعة، كمنظومة استثمارية دولية رائدة فى التكنولوجيا المتطورة لإنتاج وتطوير الحقول النفطية، فى مسيرتها وتطوير قدراتها الاستثمارية، وزيادة حجم استثماراتها في مصر.

حضر اللقاء المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).