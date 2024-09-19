مجدي بدران ينصح بطعام "القرود": يزيد الطاقة والنشاط

أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، على أهمية إعداد وجبات غذائية متوازنة للأطفال لضمان صحتهم وتركيزهم في المدرسة.

وشدد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس، على ضرورة تضمين الشنطة المدرسية أطعمة غنية بالبروتينات مثل الفول والطعمية، مع إضافة خضروات مثل الليمون والبصل لتعزيز امتصاص الحديد وتقليل خطر الأنيميا.

وأشار إلى أهمية تناول الفاكهة، خاصة الموز، الذي يعتبر غذاءً مفيدا للتركيز والطاقة، مستشهدا بأهمية الموز في نظام القرود الغذائي، حيث يعتبر غذاءً رئيسياً لها بسبب محتواه العالي من الفيتامينات والمعادن، ما يسهم في تعزيز نشاطها وذكائها.

كما حذر من المخاطر المحتملة لتبادل السندوتشات بين الأطفال، خاصةً في حالة وجود حساسية غذائية، مما قد يسبب مشكلات صحية.

ونصح الأمهات بتحضير وجبات تحتوي على منتجات الألبان، مثل الزبادي والجبن، لضمان تغذية متكاملة، مشيراً إلى أن الاهتمام بالتغذية الصحية يمكن أن يسهم في تحسين المزاج والتركيز لدى الأطفال خلال اليوم الدراسي.

كما أوضح أن تناول أطعمة مشابهة لما تأكله القرود، مثل المكسرات والبذور والموز، يمكن أن يكون مفيدًا لزيادة الطاقة والتركيز.