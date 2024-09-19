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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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أستاذ صحة نفسية يوضح مفهوم الكذب الأبيض بين الزوجين

الدكتور وليد هندي،
الدكتور وليد هندي، أستاذ الصحة النفسية

عَرف الدكتور وليد هندي أستاذ الصحة النفسية، مفهوم الكذب الأبيض بين الزوجين، قائلًا: «إن كلما كان الشخص لديه مفهوم قوي عن ذاته، كلما تمتع بصحة نفسية أكبر وثقة في النفس وإقدام في المواقف الاجتماعية يترتب عليه جودة الحياة بصفة عامة».

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية راندا فكري ببرنامج "الحياة انت وهي"، المذاع على قناة الحياة، اليوم الخميس، أن مكونات الذات الإنسانية تتكون من الذات الاجتماعية والوظيفية، أهمها صورة الجسم عند الإنسان، وإدراكه للمعايير التي من خلالها يغير من طبيعته في اختيار الشريك إذا كان على وعي.

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أستاذ نفسي: الكذب لدى بعض الأشخاص مرض يتحدثون به بطريقة لا إرادية

وتابع: «آلة الزمن تترك بصمتها على الناس كلها، فمثلًا اختيار المرأة لشريكها قد يكون بسبب المظهر الجذاب، وقوة الجسد، ولكن بعد الزواج زال المظهر وزالت القوة هل معناه أن تنفر من زوجها.

وتابع: "الستات التي تدخل في هذه المنافسة هي الخاسرة، إذا المعيار ليس الشكل وإنما المعيار الحقيقي السلوكيات، موضحًا ببيت الشعر، أقبل على النفس فأستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان».

 

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