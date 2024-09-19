حسن نصرالله: قواعد الردع في جنوب لبنان تغيرت بعد هجمات اليومين الماضيين

أكد الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، أن قواعد الردع في جنوب لبنان تغيرت بعد هجمات اليومين الماضيين.

وتابع “”نصرالله" خلال كلمته في مؤتمر صحفي بثته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، أن الحزب لن يتوقف حتى تنتهي الحرب في غزة.

وأشار إلى أنهم لن يتخلوا عن رفاقهم المقاومين في غزة والسكان في القطاع والضفة الغربية.

وتابع نصرالله أن الهجمات في لبنان هذا الأسبوع كانت تهدف إلى "إخضاع حزب الله" وجعله يستسلم، مخاطبًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أن عمليات حزب الله في جنوب لبنان لن تتوقف حتى تنتهي الحرب في غزة.

وأشار إلى تزايد إصابات العيون التي تشكل ضغطًا على المستشفيات، مؤكدًا أن العديد من الإصابات طفيفة.

وأوضح أنه بعض أجهزة الاتصالات كانت معطلة أو بعيدة عن مناطق العمليات المطلوبة، معقبًا :"هذا الإجراء سيعتبر بمثابة إعلان حرب".