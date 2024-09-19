حسن نصرالله: تعرضنا لضربة قوية وقاسية وغير مسبوقة

عقب الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، على تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان خلال اليومين الماضيين، قائلا: "تعرضنا لضربة قوية وقاسية وغير مسبوقة، ولكن هذا حال الصراع، ونعرف أن إسرائيل متفوقة على المستوى التكنولوجي بمساعدة القوى الغربية لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع “نصرالله” خلال كلمته في مؤتمر صحفي عرضته فضائية "القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، أن إسرائيل كانت تقدر أن عدد الأجهزة بيد عناصر حزب الله يصل إلى أكثر من 4 آلاف، وعلى مدى يومين وخلال دقيقتين فقط.

وأضاف :"أراد العدو الإسرائيلي قتل 5 آلاف إنسان عبر تفجير أجهزة اتصالات في لبنان من دون الاكتراث لشيء"، واصفا ما حدث بـ"المجزرة".

وفي إطار آخر، وفي حديثه عن التفجيرات الأخيرة التي استهدفت آلاف أجهزة البيجر في لبنان، وصف نصر الله هذه الهجمات بأنها "تجاوز لكل القوانين والضوابط والخطوط الحمراء"، مضيفًا أن العدو الإسرائيلي لم يكتف باستهداف مقاتلي "حزب الله" فقط، بل طالت التفجيرات مستشفيات، أسواقًا، وطرقات عامة، وبيوتًا يسكنها المدنيون. وأكد أن بين الضحايا عشرات الشهداء، وبينهم أطفال، كما أصيب الآلاف بجراح خطيرة، وستظهر الأعداد النهائية لاحقًا.

وتأتي تصريحات نصر الله في وقت تتواصل فيه تداعيات التفجيرات التي وقعت في لبنان، واستهدفت بشكل خاص عناصر من “حزب الله”، وأثارت هذه التفجيرات موجة من الغضب والتضامن داخل لبنان وخارجه، حيث نددت العديد من الدول والمؤسسات الدولية بهذا التصعيد الخطير الذي يهدد الأمن والاستقرار في البلاد.