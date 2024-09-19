حسن نصرالله: الاحتلال تعمد قتل 4000 إنسان فى دقيقة واحدة وما حدث يستدعي موقفًا وتقييمًا

أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أن ما حدث هذين اليومين في لبنان يستدعي موقفا وتقييما، لافتا إلى أن دولة الاحتلال تعمدت قتل 4000 إنسان في دقيقة واحدة، واعتزمت قتل الآلاف في تفجيرات اليوم الثاني.

وأضاف “نصرالله” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، خلال كلمته نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال كان يريد قتل ما لا يقل عن 5000 إنسان في دقيقتين، و‏⁧‫ما قامت به إسرائيل مجزرة تستحق الرد.

وفي إطار آخر،وفي حديثه عن التفجيرات الأخيرة التي استهدفت آلاف أجهزة البيجر في لبنان، وصف نصر الله هذه الهجمات بأنها "تجاوز لكل القوانين والضوابط والخطوط الحمراء"، مضيفًا أن العدو الإسرائيلي لم يكتف باستهداف مقاتلي "حزب الله" فقط، بل طالت التفجيرات مستشفيات، أسواقًا، وطرقات عامة، وبيوتًا يسكنها المدنيون. وأكد أن بين الضحايا عشرات الشهداء، وبينهم أطفال، كما أصيب الآلاف بجراح خطيرة، وستظهر الأعداد النهائية لاحقًا.

وتأتي تصريحات نصر الله في وقت تتواصل فيه تداعيات التفجيرات التي وقعت في لبنان، واستهدفت بشكل خاص عناصر من “حزب الله” ، وأثارت هذه التفجيرات موجة من الغضب والتضامن داخل لبنان وخارجه، حيث نددت العديد من الدول والمؤسسات الدولية بهذا التصعيد الخطير الذي يهدد الأمن والاستقرار في البلاد.