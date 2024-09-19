الخميس 19 سبتمبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

تكنولوجيا

أيمن عصام: فودافون تجذب الاستثمارات لنمو الاقتصاد المحلي

أيمن عصام
أيمن عصام

قال أيمن عصام رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية بفودافون مصر، إن الشركة تعتز بمشاركتها في البعثة البريطانية المصرية لتشجيع الاستثمار.

أكد عصام أن هذه الفعالية منصة رائعة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن فودافون تؤمن بأهمية دعم بيئة الأعمال في مصر وتسعى دائماً لجذب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد المحلي.

انطلقت الأربعاء بعثة الجمعية المصرية البريطانية في لندن بمشاركة وفد مصري كبير.
وبدأت المناقشات حول فرص الاستثمار وتعزيز التعاون مع المملكة المتحدة، مع مشاركة فودافون مصر كأحد أبرز المستثمرين.

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