أيمن عصام: فودافون تجذب الاستثمارات لنمو الاقتصاد المحلي

قال أيمن عصام رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية بفودافون مصر، إن الشركة تعتز بمشاركتها في البعثة البريطانية المصرية لتشجيع الاستثمار.

أكد عصام أن هذه الفعالية منصة رائعة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن فودافون تؤمن بأهمية دعم بيئة الأعمال في مصر وتسعى دائماً لجذب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد المحلي.

انطلقت الأربعاء بعثة الجمعية المصرية البريطانية في لندن بمشاركة وفد مصري كبير.

وبدأت المناقشات حول فرص الاستثمار وتعزيز التعاون مع المملكة المتحدة، مع مشاركة فودافون مصر كأحد أبرز المستثمرين.