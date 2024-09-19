وكيل تعليم الغربية يتابع ورشة عمل بعنوان تعديل السلوكيات الخاطئة

قام المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة ورشة عمل بعنوان تعديل السلوكيات الخاطئة لدى الاطفال ضمن برامج انشطة برنامج التربية الايجابية والتعليم بالغربية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى، تم تنفيذ ورشة عمل بعنوان تعديل السلوكيات الخاطئة لدى الأطفال ضمن أنشطة برامج التربية الإيجابية بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والامومة بحضور الدكتور أسامه خلاف محمد مدير برنامج التربية الايجابية، والدكتورة جلوستان عثمان مدير الوحدة العامة بمحافظة الغربية، والدكتورة سحر على طه العضو النفسى بالوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة والدكتورة منال النجار العضو الاجتماعى بالوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة وأسامة حسين المنسق الفنى للبرنامج ووحيد عبد الواحد المنسق الادارى .

حيث استهدفت ورشة العمل عدد(٣٠) معلمة من معلمات رياض الأطفال وميسرات الحضانات وتناولت الورشة العديد من المحاور كالتالي مشكلة اضطراب الانتباه وفرط النشاط الأسباب وطرق العلاج، مشكلة العدوانية الأسباب وطرق العلاج، صعوبات التعلم الاسباب وطرق العلاج، تمت ورشة العمل بحضور خالد حمدان وكيل المديرية، وعبد الفتاح عبده مدير عام التعليم العام بالمديرية، والدكتورة جيهان عبد الله أستاذ علم النفس التربوى بكلية التربية ،والدكتورة ميرفت فايد مدير إدارة التدريب بالمديرية، وسناء الحبال موجة عام رياض الاطفال بالمديرية