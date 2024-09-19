الغربية تنهي الاجتماعات التحضيرية للتدريب العملي لمجابهة الأزمات صقر 138

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اخر الاجتماعات التنسيقية استعدادا للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث صقر 138، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ واللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، العميد وائل فتحي المستشار العسكري، والجهات والهيئات المشاركة في مشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث صقر 138.

وخلال الاجتماع قدم العميد اركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري سيناريو الأزمة، وما سيتم تنفيذه خلال التدريب المشترك صقر 138 كما استعراض الموقف الذي سيتم التدريب عليه تجنبًا لوقوع خسائر في الأرواح والمنشآت والمرافق والمباني والطرق، وذلك بهدف تدريب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على أسلوب مجابهة الأزمات والكوارث بإمكانيات المحافظة، والتنسيق مع مختلف القطاعات والمهام المطلوب تنفيذها منهم، وكيفية التعامل واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تقليل المخاطر والخسائر قدر المستطاع داخل المحافظة، والتي تتضمن كل التنسيقات والترتيبات التي يتم تنفيذها بشأن مجابهة الأزمات والكوارث المحتملة، مؤكدا أن الهدف من التدريب هو الاطمئنان على استعداد جميع القطاعات، وتوحيد الجهود والإمكانات المتاحة للتعامل المناسب والأسرع لمجابهة المخاطر والأزمات المحتملة.

واستعرض السكرتير العام سيناريو العرض الخاص بالتدريب مع الجهات المعنية، والتأكد من القيام بكافة الأدوار المنوطة بكل جهة، بهدف التأكد من جاهزية المحافظة واستعدادها بجميع أجهزتها للتعامل حال وقوع أي أحداث طارئة أو أزمة، وكيفية اتخاذ القرار السليم في الوقت والمكان المناسبين.



وأكد اللواء أحمد أنور السكرتير العام، إلى الاستعداد الكامل لأي أزمات أو كوارث طبيعية قد تهدد حياة المواطنين أو تؤثر على حسن سير العمل بالمنشآت وتؤدي لتعطيل الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن الأزمات الطارئة والكوارث الطبيعية تستوجب دائما الجاهزية والاستعداد التام من قبل جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية حتى يمكن مواجهتها والسيطرة عليها والتخفيف من حدتها.

ووجه المحافظ بتضافر الجهود بين الجهات المشاركة في التدريب وتوفير جميع التيسيرات اللازمة؛ لتحقيق الهدف من مشروع التدريب العملي والذي يتم بشكل دوري؛ لتقييم خطط التعامل الفعال مع الأزمات الطارئة والمعدات والأدوات المتاحة، وتطوير وتنمية أساليب ومنظومة العمل لدى الجهاز التنفيذي، في مجال رفع حالات الاستعداد القصوى للعناصر التابعة لها، وصقل مهارات القائمين عليها لتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية، بالإضافة إلى التدريب على أسلوب تنفيذ إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة في هذا الشأن، واتخاذ القرارات المناسبة.

كما أشار المحافظ إلى أهمية الاستفادة من التجارب التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، والتي شملت تقييم حالة المعدات وتجارب الاخلاء ؛ لبيان مدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات والكوارث والتغيرات المناخية .