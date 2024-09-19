أستاذ علم نفس: الاستعداد للعام الدراسي عملية يتشارك فيها الطالب مع أسرته

قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، إن الاستعداد للعام الدراسي الجديد عملية تشاركية يشترك فيها الطالب مع الأسرة لتكمل بعض، مشيرًا إلى أنه من أول الأمور التي يجب على الطالب أن يستعد بالأدوات اللازمة للدراسة.

وأضاف «حجازي» خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه طبقًا للائحة الانضباط الجديدة لو الطالب لم يتفاعل مع المعلم داخل الفصل فإن هناك عقوبة، وفي حالة عدم الالتزام بكتابة الواجبات فإن هناك عقوبة.

المناهج التعليمية الجديدة

وأوضح أن المناهج التعليمية الجديدة أصبحت أكثر ازدحامًا، لذا فعلى الطالب متابعة دروسه أول بأول، فضلا عن أهمية تنظيم مواعيد النوم، إذ إنه على الأسرة الالتزام بمواعيد نوم معينة ما لم يكن هناك ضرورة للسهر.

العام الدراسي الجديد

ولفت إلى أن الأسرة عليها تهيئة الطالب نفسيًا وذهنيًا لاستقبال العام الدراسي الجديد، موضحًا أن تهيئة الطالب ذهنيًا تتم من خلال إعطاء الطالب فكرة عامة عن المواد التي ستدُرس خلال العام من مكوناتها وموضوعاتها، إذ أنه يعمل على خلق حالة من التهيؤ الذهني.