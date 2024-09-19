مدير عام التعليم بأبوتشت يشهد تكريم أوائل الشهادة الثانوية العامة

شهد المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا، أمس الأربعاء، حفل تكريم اوائل الشهادة الثانوية علي مستوي إدارة أبوتشت التعليمية للعام الدراسي 2024/2023م التي نظمها قسم التعليم الثانوي بالادارة وأقيمت فعالياته بقاعة الف ليلة وليلة بمدينة ابوتشت.

أوائل الثانوية العامة

بحضور النائبة سحر صدقي عضو مجلس النواب رفعت عبدالحفيظ رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بأبوتشت و عمر السمان رئيس مجلس الامناء والشيخ محمود قناوي مدير إدارة اوقاف ابوتشت والدكتور علي نورالدين مدير إدارة أبوتشت الصحية وخالد ابوالمجد مدير المتابعة ومحمد الطحان مدير التعليم الثانوي ووائل ابوعايد مدير التعليم الإعدادي واحمد فندي مدير التعليم الإبتدائي وإبراهيم عبدالطيف مدير تنسيق التعليم الإبتدائي وهاني الملقب مدير العلاقات العامة والإعلام ومحمد رفعت مدير التعليم الفني وهبه عبدالعزيز وكيل قسم الإحصاءوناهد محمود موجه المسرح وحدادي صابر مسؤول الامن ولفيف من قيادات التعليم بأبوتشت والاهالي والمشايخ ومديري المدارس وأولياء الأمور.

بدأت فعاليات الاحتفال بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاه آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت، حسين محمد ثم أعقبها كلمة لمدير عام الإدارة رحب فيها بالحضور وقدم خلالها التهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وقدوم العام الدارسي الجديد.

وأعرب عن خالص تهانيه القلبية للطلبه المتفوقين وسعادته بالتواجد وسط أبنائه الطلاب وأولياء الأمور من أبناء مركز ابوتشت متمنيا لهم المزيد من التقدم والنجاح في المراحل التعليمية القادمة.

ودعا قاصد إلى بذل المزيد من الجهد للحفاظ على هذا التفوق، كما هنأ اؤلياء الأمور الذين هيأوا المناخ المناسب وبذلوا قصارى جهدهم ليجنوا ثمار ذلك بنجاح وتفوق أبنائهم مقدماً شكره أيضاً للقائمين على العملية التعليمية بالإدارة التعليمية والقائمين على تنظيم هذه الاحتفالية المميزة ثم تسابق الجميع للتعبير عن خالص تهانيهم للطلاب المتفوقين وتخلل الحفل مجموعة من العروض الفنية والدينية والقومية الجميلة التي في تقديمها طلاب مدرسة الشيخ نصرالدين المجتمعية وابوتشت الثانوية بنات ونالت إشادة وإعجاب الحضور.

كما شمل التكريم حماده محمد شاكر موجه اللغة العربية لبلوغه السن القانوني للتقاعد الي المعاش ومديرو المدارس الثانوية تقديرا واعتزازا لجهودهم المبذولة في التفوق الطلابي وسامح ابوحوسه واشرف العشري لمشاركتهم في تنظيم احتفالية المتفوقين.

كما قدم محمد الطحان درعا لمدير عام الإدارة تقديرا وعرفانا لجهوده وادائه المتميز في مهام عمله وخدمة العملية التعليمية.

من جانبهم وجه أوائل الثانوية العامة الشكر للإدارة التعليمية بابوتشت على هذه الاحتفالية وهذه المبادرة الطموح التي تأتي تتويجًا لجهودهم وتفوقهم، مؤكدين انهم سيواصلون بذل أقصى جهودهم لتحقيق النجاح والتفوق واختتم الاحتفال بتقديم شهادات التقدير للطلاب المتفوقين والتقاط الصور التذكارية في جو يسوده الفرحة والبهجة والسرور بين الحضور.