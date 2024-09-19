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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

ماكرون يرفض التشكيل الوزاري الجديد

الرئيس الفرنسي
الرئيس الفرنسي

رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التشكيلة الوزارية المقترح تعيينها من قبل رئيس الوزراء الجديد ميشيل بارنييه، بحسب ما ذكرت صحيفة "لوموند".

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وزعمت الصحيفة أن رئيس الوزراء قدم قائمة التشكيلة الوزارية في 17 سبتمبر، عندما زار قصر الإليزيه، واعتبر ماكرون القائمة المقترحة "أحادية اللون"، حيث أن عددا كبيرا من بينهم من حزب الجمهوريين الذي ينتمي إليه بارنييه نفسه. 

وبحسب الصحيفة، خصص رئيس الوزراء ما يصل إلى ثلث المناصب الوزارية لحزبه، بما في ذلك المناصب السيادية في وزارات الداخلية والعدل والاقتصاد.

وتزعم مصادر في قصر الإليزيه أن ماكرون لا يحاول السيطرة بشكل كامل على الحكومة المقبلة، لكنه يسعى إلى تجنب هيمنة وزراء من حزب واحد، ويأمل في تشكيل حكومة "وحدة وطنية" تسمح بالتوازن بين القوى السياسية.

وبحسب الصحيفة، فإن السبب الآخر للخلاف بين ماكرون ورئيس الوزراء الجديد هو خطط الأخير لزيادة الضرائب المحتملة بسبب الوضع الصعب الذي يمر به اقتصاد البلاد.

وفي 5 سبتمبر الجاري، عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ميشيل بارنييه البالغ من العمر 73 عاما رئيسا جديدا للحكومة، وسيكون أكبر سياسي يتولى هذا المنصب.

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