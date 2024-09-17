مجموعة الباتروس للفنادق تشارك في معرض فرنسا الدولي للسياحة والسفر لعام ٢٠٢٤

أعلنت مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية الرائدة في مجال الضيافة في مصر والمغرب والمملوكة لرجل الأعمال كامل ابو على عن مشاركتها في معرض فرنسا الدولى للسياحة والسفر الذي سيقام في الفترة من ١٧ إلى ١٩ سبتمبر الجاري في العاصمة الفرنسية باريس .

وأكد رجل الاعمال كامل ابو على مساندته القوية للسياحة المصرية طوال عام ٢٠٢٤ من خلال المشاركة فى المعارض الدولية بالشراكة مع هيئة تنشيط السياحة المصرية مؤكدا على اهمية السوق الفرنسى على فنادقنا بالمغرب ومصر ..

وفى نفس الاطار أشار كامل أبو على بأن تأتى مشاركة المجموعة هذا العام فى بورصة السياحة بباريس تزامنا مع أحتفال المجموعة بالعيد السنوى الثانى والثلاثون للمجموعة داخل مصر بأجمالى عدد غرف يزيد عن ال ١٤ الف غرفة وجناح فندقى و ٢٦٠٠ غرفة وجناح فندقى بالمغرب

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