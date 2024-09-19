الخميس 19 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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خبير: التغير المناخي يتسبب في زلازل لها تأثيرات عالمية

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

قال محمد الطواها، خبير التغيرات المناخية، إن المناقشات التي تتم في مسألة التغير المناخي تركز على الغلاف الجوي والمحيطات بسبب التغير في أنماط الطقس وارتفاع مستوى البحار، مشيرا إلى أن الانهيار الأرضي الذي حدث في جرين لاند يوجه أنظار العالم للقشرة الأرضية وليس فقط ما يحدث في الغلاف الجوي والمحيطات.

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التغير المناخي

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «زوم» ببرنامج «صباح جديد» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التغير المناخي يتسبب في زلازل لها تأثيرات عالمية، إذ اهتزت الأرض بفعل الانهيار الأرضي في جرين لاند مولدة موجات زلزالية انطلقت عبر الكوكب بأكمله في غضون ساعة.

وأوضح أن هذه الظاهرة حدثت نتيجة لارتفاع درجات حرارة مياه  نهر موجود في جبل جليدي يحمل كتلة من الصخور الضخمة في جرين لاند، مشيرا إلى أن الجبل لم يتمكن من الصمود أمام حرارة المياه المرتفعة مما أدى إلى انهيار الجليد وسقوطه في النهر.

القواعد الموجودة في جزيرة جرين لاند

وأشار إلى أن ارتفاع المياه بكمية كبيرة أدى إلى تدمير قاعدة بحثية من أقدم القواعد الموجودة في جزيرة جرين لاند، ذاكرا أن العلماء والباحثين يؤكدون أن ما حدث ليس بأمر طبيعي بل إنه إنذار يدعوا العالم للتفكير بجدية حول تأثير التغير المناخي على البيئة.

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