الذهب يستقر بعد الانخفاض الكبير للفائدة الأمريكية

استقرت أسعار الذهب العالمي، خلال تعاملات اليوم الخميس 19-9-2024، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا مرتفعًا في الجلسة السابقة بعدما قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة بشكل كبير.

تحديث الأسعار:

بحلول الساعة 0319 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب تقريبًا عند 2562.85 دولار للأونصة (الأوقية)، بعد أن صعد إلى ذروة قياسية عند 2599.92 دولار أمس الأربعاء.

العقود الأمريكية الآجلة للذهب:

تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2587.40 دولار.

وبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس دورة التيسير النقدي بخفض أكبر من المعتاد بلغ نصف نقطة مئوية. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن ذلك يهدف إلى إظهار التزام صناع السياسات بالحفاظ على معدل البطالة منخفضًا بعدما تراجع التضخم. لكن باول قال إن الاقتصاد لا يزال قويًا، مع عدم وصول العديد من مؤشرات سوق العمل، مثل طلبات إعانة البطالة وحتى معدل البطالة الحالي البالغ 4.2 بالمئة، إلى مستويات مقلقة.

ووفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتداولون حاليًا فرصة بنسبة 70 بالمئة لخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر تشرين الثاني، وفرصة 30 بالمئة لخفض الفائدة 50 نقطة أساس.

ويميل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا إلى أن يصبح استثمارًا مفضلًا في ظل أسعار الفائدة المنخفضة وأثناء الاضطرابات الجيوسياسية.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، انفجرت مجددًا أجهزة اتصال لاسلكية محمولة تستخدمها جماعة حزب الله المسلحة اللبنانية، أمس الأربعاء، مما يؤجج القلق من اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقًا، وذلك غداة وقوع انفجارات مماثلة في أجهزة اتصال لاسلكي تعرف باسم (بيجر) خاصة بالجماعة.

وستترقب السوق أيضًا بيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة التي من المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 30.26 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 972.06 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1059.97 دولار، بحسب بيانات "رويترز".