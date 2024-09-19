أسعار اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الخميس

استقر سعر اليورو في البنوك المصرية، اليوم الخميس 19-9-2024، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، وتشمل تحديثًا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

53.96 جنيه للشراء

54.08 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

53.66 جنيه للشراء

54.17 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك مصر

53.65 جنيه للشراء

54.17 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

53.64 جنيه للشراء

54.04 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

53.66 جنيه للشراء

54.05 جنيه للبيع

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

53.74 جنيه للشراء

54.12 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك البركة

53.66 جنيه للشراء

54.06 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك قناة السويس

53.71 جنيه للشراء

54.23 جنيه للبيع

ارتفع الدولار الخميس متعافيًا من الهبوط السابق في أعقاب الانخفاض الكبير لأسعار الفائدة الذي أعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وبدأ البنك المركزي، أمس الأربعاء، دورة التيسير النقدي بخفض أكبر من المعتاد بلغ نصف نقطة مئوية. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن ذلك يهدف إلى إظهار التزام صناع السياسات بالحفاظ على معدل البطالة منخفضًا بعدما تراجع التضخم.

ورغم أن المستثمرين توقعوا حجم الخفض جزئيًا بسبب سلسلة من التقارير الإعلامية التي أشارت إلى ذلك الاتجاه قبيل صدور القرار، فقد خالف الخفض الكبير توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، والذين كانوا يميلون إلى خفض بمقدار 25 نقطة أساس.

وأبقت طريقة تفاعل الأسواق العادية مع الأمر الدولار في وضع جيد خلال التعاملات الآسيوية المبكرة. فقد تعافى الدولار من أدنى مستوى في أكثر من عام مقابل مجموعة من العملات والذي بلغه في الجلسة السابقة، وسجل ارتفاعًا طفيفًا في أحدث قراءة عند 101.03. ومقابل الين، ارتفع الدولار 0.58 بالمئة إلى 143.12. وهبط اليورو 0.04 بالمئة إلى 1.1113 دولار، مبتعدًا عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة.

وتوقع صُناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية هذا العام، ونقطة مئوية كاملة العام المقبل ونصف نقطة مئوية في 2026، لكنهم قالوا إن التوقعات بشأن ذلك المستقبل البعيد غير مؤكدة بالضرورة.