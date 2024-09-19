حالة الطقس المتوقعة حتى يوم الثلاثاء المقبل

حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بداية من اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024، وحتى الثلاثاء المقبل، خاصة مع انتهاء فصل الصيف.

ننشر حالة الطقس اليوم، وحتى الثلاثاء المقبل، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس الآن

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه بالنسبة لطقس اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة خلال 48 ساعة القادمة.

ومن المتوقع اليوم أن يسود خلال ساعات النهار طقس شديد الحرارة حيث تسجل القاهرة 36 درجة وعلى جنوب الصعيد 40 درجة كما تنشط الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد.

وتكون ذروة الارتفاع غدًا الجمعة الموافق 20 سبتمبر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 36 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 38 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 38 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 40 درجة مئوية.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وكشفت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، بداية من اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 حتى السبت 20 سبتمبر 2024، ستشهد ارتفاعًا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة ليلا.

كما ستشهد الأجواء ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اعتبارا من يوم الخميس 19 سبتمبر 2024