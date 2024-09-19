إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.. كيف يتم ذلك؟

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، يعد من اهتمامات قطاع كبير من المصريين الذين يرغبون في ضم أبنائهم على البطاقة التموينية للاستفادة من الدعم الشهري على السلع التموينية، ولكن هناك شروطًا يجب توافرها بغية إضافة المواليد بنجاح.

فئات يحق لها إضافة المواليد على البطاقة التموينية

الأسر الأكثر احتياجًا ممن يحصلون على معاش اجتماعي أو تكافل وكرامة، أو المعاش الذي يقل عن الحد الأدنى للأجور، وأسر الشهداء وأبناء أسر الضمان الاجتماعي، وأصحاب معاشات تكافل وكرامة، وحاملي كارت الخدمات المتكاملة.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

أن يكون الحد الأقصى للمستفيدين على البطاقة التموينية بعد الإضافات 4 أفراد.

ألا تقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم إلى البطاقة التموينية عن 4 سنوات.

لا يحق للبطاقة التموينية المتضمنة أكثر من 4 أفراد إضافة المواليد.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

في البداية الدخول على بوابة مصر الرقمية

الضغط على إضافة الأبناء غير المقيدين

تسجيل رقم الهاتف والرقم السري.

يجب إدخال الاسم الأول للأم الوالدة.

النقر على إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين.

إدخال اسم المولود الذي ترغب في إضافته

إدخال الرقم القومي الخاص الموجود بشهادة الميلاد

أخيرًا كتابة صلة قرابة المولود، واختيار الصفة ضم الأبناء.