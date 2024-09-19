بعد ترشيح فيلم رحلة 404.. 5 أفلام عربية تتنافس على الأوسكار

بعد إعلان ترشيح فيلم “رحلة 404” بطولة منى زكى للأوسكار، المقرر اقامته يوم 3 مارس، دخلت عدة أفلام أخرى تمثل الدول العربية وتتنافس على الترشيح.

أفلام عربية تتنافس على الأوسكار:

196 متر\الجزائر

فيلم جزائرى تدور أحداثه في إطار بوليسي عن اختطاف فتاة صغيرة في الجزائر العاصمة حيث تشارك طبيبة نفسية مع مفتش الشرطة في حل اللغز، بطولة هشام مصباح ومريم مجكان وشهرزاد كراشني وعلي ناموس ونبيل عسلي ومن إخراج شكيب طالب بن دياب.

الجميع يحب تودا

فيلم مغربى يدور الفيلم حول امرأة تسعى جاهدة لبناء مستقبل أفضل لابنها الأصم وتطمح للغناء في كازابلانكا، اختارت المغرب هذا الفيلم للمخرج نبيل عيوش ليمثلها في سباق الأوسكار، بعد أن شارك بمهرجان كان السينمائي.

ميسي بغداد

فيلم عراقى يدور حول طفل يسعى لتحقيق حلمه واحتراف كرة القدم، بعد أن فقد ساقه في حادث إرهابي،الفيلم من إخراج سهيم عمر خليفة ومأخوذ عن فيلمه القصير ذو نفس الاسم.

من المسافة صفر

هومشروع توثيقي سينمائي يضمّ 22 فيلماً قصيراً أنتج عام 2024، ومدة العرض 100 دقيقة للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، من توقيع السينمائيين والمخرجين والفنانين في قطاع غزة الذين يعيشون الأحداث عن قرب ليقدموا حكاياتهم السينمائية ويوثقونها خلال فترة العدوان الإسرائيلي على غزة ما بعد 7 أكتوبر.

رحلة 404

فيلم مصرى ثاني عمل للمخرج هاني خليفة يمثل مصر في سباق أوسكار أفضل فيلم عالمي، وسبقه "سهر الليالي".

يدور الفيلم حول امرأة تتوب من العمل كفتاة ليل وتستعد لأداة فريضة الحج حتى تجد نفسها في مأزق يتطلب زيارتها لماضيها. الفيلم من بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح ومن تأليف محمد رجاء.

ومن بين أكثر الفئات التي يترقبها محبو السينما حول العالم أوسكار "أفضل فيلم أجنبي"، والتي تضم أفلام من خارج هوليوود، وذات حوار بلغة غير الإنجليزية بنسبة أعلى من 50%.

سيتم الإعلان عن القائمة المختصرة للأفلام المتنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي والتي تضم 15 فيلما في 17 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القائمة الكاملة للترشيحات في 17 يناير، ويقام الحفل في مسرح دولبي في 17 مارس.