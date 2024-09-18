خبير اتصالات: من الوارد مشاركة الشركة المصنعة للبيجر باستهداف عناصر حزب الله

كشف وليد حجاج، عضو الهيئة العليا الاستشارية للأمن السيبراني، إن هناك عوامل تشابه بين البيجر وأجهزة اللاسلكي، حيث أن كلاهما يستخدمان شبكة راديو، ولكن أجهزة اللاسلكي تكون على تردد مختلف غير شبكة البيجر.

وأكد «حجاج» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه من الممكن استهداف شبكة محددة من شبكات الاتصالات الموجودة في لبنان في أي وقت لأي شخص بنفس الطريقة التي تم بها استهداف أجهزة اللاسلكي وأجهزة البيجر لعناصر حزب الله.

عدد مستخدمي أجهزة البيجر أكثر من اللاسلكي

وأشار إلى أن انخفاض ضحايا انفجارات مستخدمي أجهزة اللاسلكي عن ضحايا انفجارات أجهزة البيجر، يرجع إلى أن هذه الأجهزة تختلف عن غيرها، فأجهزة البيجر تكون مشفرة، لكن أجهزة اللاسلكي تكون متاحة وسهلة الاختراق، لذا فإن عدد مستخدمي أجهزة البيجر أكثر من مستخدمي أجهزة اللاسلكي.

ولفت إلى أنه تم اختراق أجهزة الاتصالات اللاسلكي لعناصر حزب الله من خلال الإنترنت، الأمر الذي يكون سهل القيام به من قبل الجانب الإسرائيلي، ولابد من استخدام أجهزة تشويش للتصدي لاختراقات إسرائيل للشبكات.

وشدد على أنه من الممكن أن تكون الشركة المصنعة للبيجر شريكة في استهداف عناصر حزب الله، كما أنه من الممكن أيضًا أن تكون الكوادر التي فحصت أجهزة البيجر واللاسلكي في حزب الله لم تكن تمتلك العلم لكشف الثغرات، حيث أن إسرائيل تمتلك تكنولوجيا عالية تمكنها من القيام بعمليات جديدة بشكل مختلف.



علق محمد عزام استشاري تكنولوجيا وأمن المعلومات، على تفجير أجهزة اتصال لاسلكية خاصة بـ حزب الله في لبنان، قائلا: " "لأول مرة في التاريخ يتم اختراق شبكة ويتم استهداف الأجهزة المتصلة بهذه الشبكة وتحويلها إلى قنابل ونحن أمام تطور خطير".

وأضاف محمد عزام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"،: "ما نراه حاليا مماثل لأفلام الخيال العلمي ونحن أمام نقطة تحول كبيرة في مسارات الحرب على مستوى العالم “، متابعا: ”هناك 250 مليار جهاز متصل بالإنترنت حول العالم".



أجهزة البيجر

ولفت محمد عزام، إلى أن "ما حدث في لبنان سيتوقف أمامه العالم كثيرا، وسيغير طريقة تفكير العالم تجاه الردع السيبراني"، معقبا: “أجهزة البيجر تكنولوجيا قديمة للغاية، ومن الممكن أن تكون هذه التقنية سهلت مهمة اختراقها