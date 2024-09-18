الخميس 19 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

القومي للمرأة ينظم ورشة عمل لعضوات وأعضاء جهاز تنمية المشروعات

بوابة الوفد الإلكترونية

نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل  استهدفت عضوات و أعضاء وحدة تكافؤ الفرص بجهاز تنمية المشروعات  وذلك بحضور   ايمان خليفه امين عام المجلس القومى للمراة و الدكتورة شيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس  .

بناء قدرات أعضاء

افتتحت ورشة العمل  ايمان خليفه وعبرت عن أملها فى أن تحقق الورشة الإستفادة المرجوة لبناء قدرات أعضاء وحدة تكافؤ الفرص فى الجهاز لتنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية٢٠٣٠ .

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القومي للمرأة ينعى الدكتورة صفاء مرعي مقررة فرع المجلس في الغربية

    فيما أوضحت الدكتورة شيماء نعيم هدف الورشة المتمثل فى تعزيز قدرات وحدات تكافؤ الفرص بالوزارة لتحقيق مؤشرات الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وتنفيذ تدخلات الوزارة منذ إطلاق الإستراتيجية.

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القومي للمرأة ينظم ورشة عمل لمقدمي الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية

تحقيق محاور الإستراتيجية

 والتعرف على التقدم المحرز فى تحقيق محاور الإستراتيجية ،واستعراض الأهداف الاستراتيجية والبرامج الرئيسية والفرعية فى برنامج عمل الحكومة الجديد 2024- 2027 وكيفية وضع الخطط والأنشطة مراعية لاحتياجات المرأة بكافة فئاتها ضمن خطة عمل الوزارة وصياغة المؤشرات، والوصول الى آلية المتابعة الدورية للجهود المبذولة من أعضاء الوحدة فى تنفيذ محاور الاستراتيجية .

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