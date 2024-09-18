السفير المصرى فى مدريد يقدم أوراق اعتماده إلى ملك إسبانيا

قدم سفير مصر في مدريد السفير "إيهاب بدوي" أوراق اعتماده إلى جلالة ملك إسبانيا "فيليبي السادس" يوم الاثنين 16 سبتمبر الجاري.

وقد أعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد بالقصر الملكي لقاءٌ مع الملك الإسباني، استهله "بدوي" بنقل تحيات وتقدير السيد رئيس الجمهورية للملك الإسباني، الذي وجّه الدعوة للسيد رئيس الجمهورية لزيارة إسبانيا في مستقبلٍ قريب، وذلك في إطار مزيد من تنمية العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين، وللتباحث بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أكد الملك الإسباني خلال اللقاء اعتزاز بلاده بعلاقاتها الثنائية مع مصر كونها دولة محورية ذات ثقل سياسي في محيطها الإقليمي وركيزة للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيداً بشكل خاص بالدور المصري الفاعل في أزمة غزة الأخيرة، سواء على صعيد جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار أو اتصالاً بما تقدمه مصر من مساعدات إنسانية للأشقاء الفلسطينيين.

تناول اللقاء مع الملك الإسباني مختلف جوانب العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والثقافية، حيث شهد تأكيداً على متانة العلاقات الثنائية وأهمية مزيد من تدعيمها بين البلدين المتوسطيين. كما استعرض السفير "بدوي" خلال اللقاء الإمكانات الاقتصادية الواعدة لدى مصر بوصفها دولة كبيرة لديها سوق وحجم عمالة ضخمة مما يعزز من آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ويتيح للاستثمارات والمنتجات الإسبانية النفاذ إلى أسواق جديدة.

هذا، وقد أبدى الملك الإسباني إعجابه وتقديره للحضارة المصرية القديمة وما لمصر من تراث أثري وثقافي كبير؛ فاستعرض السفير "بدوي" الجهود التي تمت لتجهيز المتحف المصري الكبير الذي سيعرض نحو مائة ألف قطعة أثرية مصرية قديمة، بما في ذلك مجموعة "توت عنخ آمون" التي ستُعرض كاملة للمرة الأولى بقِطعها التي تناهز خمسة آلاف وخمسمائة قطعة أثرية فريدة، فضلاً عن عدد من الأنشطة الثقافية المصرية التي من المقرر أن تستضيفها مدريد خلال عام 2025.

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